KYK borcu olan öğrenciler için son fırsat! Süre 31’ine kadar uzatıldı! İnteraktif Vergi Dairesi ödeme ve başvuru ekranı
KYK borcu olanlar için yeniden sevindirici bir haber geldi. 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunu kapsamında borunu ödemeyen veya eksik ödeyen öğrenciler yapılandırma kapsamından yararlanabilecek. İşte merak edilen detaylar…
KYK Borcu olanlar için yeniden yapılandırma fırsatı geldi. 12/3/2023 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında KYK borcu olan öğrenciler borçlarını yapılandırmış idi. Lakin birinci ve ikinci taksitini ödemeyenlerin veya eksik ödeyenlerin yine kanun kapsamında yapılandırmaları otomatik olarak bozuluyor. Bu kötü durumla karşı karşıya kalan öğrencilere yeniden bir fırsat daha tanındı. İşte KYK yapılandırmasına ilişkin merak edilen o detay…
KYK BORCU OLANLAR YENİDEN YAPILANDIRMA YAPABİLECEK!
KYK borçların 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunu kapsamında yapılandıran ve birinci ve ikinci taksitini ödemediği veya eksik ödediği içi yapılandırması bozulanlara 31 Ağustos'a kadar yeniden yapılandırma imkanı tanıdılar.
Yeni düzenleme kapsamında KYK borcunun ilk iki taksitinin gecikme faizi ile birlikte ödenmesi durumunda siste yeniden yapılandırma imkanı sunacak.
KYK BORCU NASIL ÖDENİR?
KYK borcu Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinde, Vergi dairesi veznelerinden veya PTT şubelerinden kolayca ödeyebilirsiniz.
KYK YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK borcu borç yapılandırması İnteraktif vergi dairesi https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresine giriş yapın. Açılan sayfa E-Devlet şifresi ile giriş yapın. Kabinde 7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu seçeneğine tıklayarak adımları tamamlayın.
Ancak yeniden yapılandırma yapabilmeniz için öncelikle 31 Ağustosa kadar ödemediğini birinci ve ikinci taksitini veya eksik ödediğiniz tutarı gecikme faizi ile birlikte ödemeniz gerekiyor.
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- KYK borcu olan öğrenciler için son fırsat! Süre 31’ine kadar uzatıldı! İnteraktif Vergi Dairesi ödeme ve başvuru ekranı
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