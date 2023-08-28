KYK borcu olan öğrenciler için son fırsat! Süre 31’ine kadar uzatıldı! İnteraktif Vergi Dairesi ödeme ve başvuru ekranı

KYK Borcu olanlar için yeniden yapılandırma fırsatı geldi. 12/3/2023 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında KYK borcu olan öğrenciler borçlarını yapılandırmış idi. Lakin birinci ve ikinci taksitini ödemeyenlerin veya eksik ödeyenlerin yine kanun kapsamında yapılandırmaları otomatik olarak bozuluyor. Bu kötü durumla karşı karşıya kalan öğrencilere yeniden bir fırsat daha tanındı. İşte KYK yapılandırmasına ilişkin merak edilen o detay…