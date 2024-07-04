KPSS Lisans giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika

Bu yıl düzenlenecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumlarına katılacak adaylar, sınav gününe sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlıyor. KPSS lisans sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile Alan Bilgisi Testi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarını kapsıyor. Peki Peki KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?