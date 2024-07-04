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KPSS Lisans giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika

Giriş: 04.07.2024 10:06 Güncelleme: 04.07.2024 10:22
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KPSS Lisans giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2024 KPSS Lisans sınavlarına yönelik heyecan giderek artarken, adayların gözü kulağı sınav giriş belgelerinde. Yaklaşan sınav öncesinde adaylar, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Beklenen haber ÖSYM'den geldi.

Bu yıl düzenlenecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumlarına katılacak adaylar, sınav gününe sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlıyor. KPSS lisans sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile Alan Bilgisi Testi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarını kapsıyor. Peki Peki KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı.

KPSS LİSANS SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için adaylar sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor.

14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınav salonları belirlendi. Adaylar, sınava giriş belgelerini 04 Temmuz 2024 tarihi saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

Sınav Gününe Dikkat!

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu: 14 Temmuz 2024 saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.
2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu: 14 Temmuz 2024 saat 14.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.

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