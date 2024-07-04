KPSS Lisans giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2024 KPSS Lisans sınavlarına yönelik heyecan giderek artarken, adayların gözü kulağı sınav giriş belgelerinde. Yaklaşan sınav öncesinde adaylar, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Beklenen haber ÖSYM'den geldi.
Bu yıl düzenlenecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumlarına katılacak adaylar, sınav gününe sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlıyor. KPSS lisans sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile Alan Bilgisi Testi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarını kapsıyor. Peki Peki KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?
KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı.
2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için adaylar sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor.
14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adayların sınav salonları belirlendi. Adaylar, sınava giriş belgelerini 04 Temmuz 2024 tarihi saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
Sınav Gününe Dikkat!
2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu: 14 Temmuz 2024 saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.
2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu: 14 Temmuz 2024 saat 14.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray 29'luk dünya yıldızını monte etti! Yeni orta sahaya selam durun
- KPSS Lisans giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika
- Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası
- Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL'den satışta
- Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300 TL alana...
- KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...
- Yeni zamlı oran oluştu: Bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2024 temmuz hesabı...
- Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...
- Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO'ya göre....
- 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş listesi oluştu! 2024 Temmuz itibarıyla: 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600. 13.500 TL alana...
- 6 aylık enflasyon farkı 2024 | 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK 3 Temmuz memur, emekli zam farkı kaç TL?
- Ödemeler değişti: Memura en düşük 39.544 TL, Emekli memura: 21.803 TL maaş! 2024 Temmuz zam tablosu: Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...