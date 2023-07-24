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KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2023/1 merkezi atama sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023
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KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2023/1 merkezi atama sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları adayların merakla beklediği bir konu haline geldi. Merkezi atama için tercih işlemleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı ve şimdi gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecekler. Peki KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için heyecan dorukta. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandığında, adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesinden kolayca sonuçlarını öğrenebilecekler. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

ATAMA İŞLEMİ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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