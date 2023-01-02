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KPSS 2022/2 tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURULAR!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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KPSS 2022/2 tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURULAR!

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri için verilen süre aralık ayında sona erdi. Şimdi ise adaylar, KPSS-2022/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Sonuçlar ÖSYM üzerinden ilan edilecek. Peki, KPSS-2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS tercihlerinin açıklanacağı tarih...

KPSS 2022/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman? sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. Aralık ayında sona eren KPSS-2022/2 tercihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu yayımlanmış ve başvurular alınmıştı. KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2022/2 tercih (yerleştirme) sonuçlarıyla ilgili tarih bilgisi verilmişti. Bir önceki başvurular 7 Temmuz'da sona ermiş, sonuçlar 20 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde son tercih sonuçlarının 10 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

ÖSYM DUYURU EKRANI

KPSS 2022/2 TERCİH İŞLEMLERİ ARALIK AYINDA SONA ERDİ!

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

KPSS 2022/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz döneme göre, 2022/1 KPSS tercih işlemleri 7 Temmuz'da sona ermiş ve sonuçlar 20 Temmuz'da erişime açılmıştı.

Buna göre yerleştirme sonuçlarının 2023 Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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