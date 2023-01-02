KPSS 2022/2 tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURULAR!

KPSS 2022/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman? sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. Aralık ayında sona eren KPSS-2022/2 tercihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu yayımlanmış ve başvurular alınmıştı. KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2022/2 tercih (yerleştirme) sonuçlarıyla ilgili tarih bilgisi verilmişti. Bir önceki başvurular 7 Temmuz'da sona ermiş, sonuçlar 20 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde son tercih sonuçlarının 10 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

ÖSYM DUYURU EKRANI