KPSS 2022/2 tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURULAR!
KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri için verilen süre aralık ayında sona erdi. Şimdi ise adaylar, KPSS-2022/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Sonuçlar ÖSYM üzerinden ilan edilecek. Peki, KPSS-2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS tercihlerinin açıklanacağı tarih...
KPSS 2022/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman? sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. Aralık ayında sona eren KPSS-2022/2 tercihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu yayımlanmış ve başvurular alınmıştı. KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2022/2 tercih (yerleştirme) sonuçlarıyla ilgili tarih bilgisi verilmişti. Bir önceki başvurular 7 Temmuz'da sona ermiş, sonuçlar 20 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde son tercih sonuçlarının 10 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
KPSS 2022/2 TERCİH İŞLEMLERİ ARALIK AYINDA SONA ERDİ!
KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.
Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.
KPSS 2022/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz döneme göre, 2022/1 KPSS tercih işlemleri 7 Temmuz'da sona ermiş ve sonuçlar 20 Temmuz'da erişime açılmıştı.
Buna göre yerleştirme sonuçlarının 2023 Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 6 - 10 yıllık yeni pasaport ücretleri belli oldu mu?
- KPSS 2022/2 tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURULAR!
- Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?
- Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?
- 2023 Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Öğretim 2.dönem lise kayıtları hangi tarihte yapılacak? MEB AÖL KAYIT TARİHİ!
- Sözleşmeliye kadro son dakika açıklandı mı? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'e geldi mi?
- TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?
- Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği Ocak ayında yatar mı? T.C Kimlik numarasına göre...
- EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?
- Genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi'nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? SON DAKİKA HABERLER