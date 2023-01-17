Karne günü ders işlenecek mi 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak 2023?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.