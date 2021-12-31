31 Aralık 2021, Cuma
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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile %100 başarıya %100 burs

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile %100 başarıya %100 burs

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin başarıyı %100'e varan burs oranlarıyla ödüllendirdiği Bursluluk Sınavı 15-16 Ocak’ta!

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