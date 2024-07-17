17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Gedik Üniversitesi'nden iş garantili eğitim modeli: Gedik2work programı başlıyor

Giriş: 17.07.2024 10:14 Güncelleme: 17.07.2024 10:22
ABONE OL
İstanbul Gedik Üniversitesi’nden iş garantili eğitim modeli: Gedik2work programı başlıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi, Teknopark İstanbul iş birliğiyle yenilikçi bir eğitim modelini hayata geçiriyor. Üniversitemizin yeni programı GEDİK2Work ile öğrencilerimize okurken çalışma fırsatı veriyor ve mezuniyet sonrası kariyer hayatına hazırlıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör