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İsmail Sütyemez: Liseli gençleri Teknofest’e hazırlıyoruz

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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İsmail Sütyemez: Liseli gençleri Teknofest’e hazırlıyoruz

Şehir Proje Yönetim Kurulu Başkanı ve Vizyon Grup Yöneticisi İsmail Sütyemez, “Eğitimde Ahilik Takım Çalışmaları” projesi kapsamında liseli gençlere ‘ahilik’ yapmaya başladı. ‘Bilişim teknolojileri’ alanında gençlerin projeler geliştirmesine destek olan başarılı iş insanı, onları Teknofest’e hazırladığını söyledi.

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