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İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin bu yıl ki tüm tatil günleri belli oldu! 2023-2024 yılında öğrenciler hangi günler tatil yapacak!

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin bu yıl ki tüm tatil günleri belli oldu! 2023-2024 yılında öğrenciler hangi günler tatil yapacak!

Okullar yeniden açıldı. ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri şimdiden 2023-2024 yılı içerisinde hangi günler ve kaç gün tatil yapacağını araştırmaya başladı. İşte yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerin tatil yapacağı günlerin tam listesi…

Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri 2023-2024 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacaklarını şimdiden merak etmeye başladı. Resmi tatillerin ve ara tatillerin belli olması ile birlikte öğrencilerin hangi günler tatil yapıp hangi günler okula gideceği netleşti. Yeni eğitim öğretim yılında özellikle resmi tatiller hususunda öğrenciler için bol tatilli bir yıl olacak. Zira neredeyse tüm resmi tatiller hafta içi bir güne denk geliyor. İşte öğrencilerin 2023-2024 eğitim öğretim yılında tatil yapacağı günler….

2023-2024 İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAPACAĞI GÜNLER!

2023-2024 1. Dönem ilk ara tatil hangi gün başlıyor ve bitiyor?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ilk ara tatili 13 Kasım 2023 tarihinde başlayıp, 17 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.

2023-2024 Yarı yıl tatili ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi yarı yıl tatili 22 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 2 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. 3 Şubat 2024 tarihinde okullar yeniden açılacak.

2023-2024 2. Dönem ilk ara tatil hangi gün başlıyor ve bitiyor?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ikinci ara tatili 8 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 12 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

2024 Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı yaz tatili yani okulların kapanacağı tarih 14 Haziran 2024 olarak belirlendi.

2023-2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ (OKULLAR HANGİ GÜN KAPANACAK?)

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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