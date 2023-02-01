İkinci dönem dersler ne zaman başlayacak? Şubat tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili uzatılacak mı? 15 Tatil hangi gün bitecek?
İkinci dönem derslerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yarıyıl tatilinin ortalarına gelen öğrenciler yavaş yavaş okulların açılacağı tarihi gözden geçirmeye başladı. Hava koşullarının olumsuz seyirde izlemesi ve beklenen kar yağışı akıllara yarıyıl tatili uzar mı sorusunu getirdi. Peki Şubat tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili uzatılacak mı?
Milyonlarca öğrenci 2022-2023 yılının dönem arası tatilinin tadını çıkarıyor. İkinci dönemin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler bir yandan da tatilin biteceği günü araştırmaya başladı. Öğrenciler arama motorlarında "İkinci dönem dersleri ne zaman başlayacak?", "Şubat tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?" sorularının cevaplarını öğrenmeye çalışıyor. Peki yarıyıl tatili uzatılacak mı? 15 Tatil hangi gün bitecek?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Toplamda iki hafta süren 15 tatil 23 Ocak 2023 tarihinde başladı ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.
MEB tarafından yayınlanan takvime göre ikinci dönem için okullarda ders zili 6 Şubat 2023 Pazartesi günü çalacak.
2023 NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde uygulandı.
Okullarda ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı çalışma takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran Cuma günü sona erecek.
Karnelerin verilmesiyle birlikte öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlamış olacak.
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