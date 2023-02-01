İkinci dönem dersler ne zaman başlayacak? Şubat tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili uzatılacak mı? 15 Tatil hangi gün bitecek?

Milyonlarca öğrenci 2022-2023 yılının dönem arası tatilinin tadını çıkarıyor. İkinci dönemin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler bir yandan da tatilin biteceği günü araştırmaya başladı. Öğrenciler arama motorlarında "İkinci dönem dersleri ne zaman başlayacak?", "Şubat tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?" sorularının cevaplarını öğrenmeye çalışıyor. Peki yarıyıl tatili uzatılacak mı? 15 Tatil hangi gün bitecek?