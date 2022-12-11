İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB ÜNİVERSİTE burs sonuçları açıklandı mı? İBB BURSU SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları, sorgulanmaya devam ediyor. Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerin faydalanabileceği İBB burs sonuçları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin başvuru yapabileceği ekran açıldı ve 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında İBB burs başvuruları yapıldı.Şimdi ise İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. 2022-2023 Eğitim yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite bursları açıklandı mı?