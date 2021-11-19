İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için İBB bursuna başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Eğitim öğretim dönemi içerisinde 3 taksit şeklinde ödenen burs için başvurular 5-22 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Peki, İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine "İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" adı altında burs veriliyor. Ödemeler yılda 3 taksit olarak gerçekleştiriliyor. 5-22 Ekim tarihlerinde başvuru yapan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 İBB burs başvuruları 22 Ekim'de sona erdi. Başvuru güncellemeleri ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, öğrenciler İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.
İBB BURSU NE KADAR?
İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* T.C. vatandaşı olmak
* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
* Açık öğretimde okuyanlar
* Uzaktan öğretim görenler
* Ücretli değişim programında bulunanlar
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- İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
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