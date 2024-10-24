İBB burs sonuçları açıklandı mı, burs miktarı ne kadar, nasıl öğrenilir? 2024-2025 İBB burs sonuçları sorgulama

İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı, ancak geçtiğimiz yıllardaki açıklama tarihleri göz önüne alındığında, sonuçların Kasım ayının sonlarına doğru ilan edilmesi bekleniyor. 2023 yılında başvurular 4 Kasım tarihinde sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç yaşanacağı tahmin ediliyor.

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İBB Bursu Ne Kadar?

Bu yıl İBB tarafından öğrencilere verilecek burs miktarı 15.000 TL olarak belirlendi. Burs, iki taksit halinde ödeniyor. Geçtiğimiz yıl ise 75.000 öğrenciye 7.500 TL burs verilmişti. Bu yıl ise İBB, toplamda 100.000 öğrenciye eğitim desteği sağlamayı hedefliyor.

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İBB Burs Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

İBB burs sonuçları açıklandığında, başvuru yapan öğrenciler sonuçlarını İstanbul Senin Uygulaması veya gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden öğrenebilecekler. Sonuç sorgulama ekranında öğrencinin burs alıp almadığı bilgisi yer alacak.

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Burs Başvurusu Gerekli Evraklar Nelerdir?

Sabıka kaydı almadığına dair belge

Öğrenci belgesi

Transkript belgesi

Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Yurtta veya kirada kaldığına dair belge

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge