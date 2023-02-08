Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi? 13-20 Şubat okullar açılacak mı? Deprem sonrası eğitime ne kadar ara verildi? Kayseri, Diyarbakır, Malatya...
Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından bazı illerde bir hafta bazılarında ise 2 hafta eğitime ara verildi. Öğrenciler arama motorlarında derslerin ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi?
6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremle birlikte 10 ilimizde ağır hasarlar oluştu. Yarıyıl tatilinin bittiği gün yaşanan kara olayın sonrasında eğitime 1 hafta ara verildi. Öğrenciler derslerin ne zaman başlayacağını derslere aranın devam edip etmeyeceğini merak ediyorlar. Peki hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi? 13-20 Şubat okullar açılacak mı?
13 ŞUBAT'A KADAR ERTELENDİ!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.
Özer açıklamasında şunları kaydetti: "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz.
Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek."
OKULLARIN 2 HAFTA TATİL OLDUĞU İLLER
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aşağıdaki iller için 6 Şubat itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara verildiğini açıkladı.
Kahramanmaraş
Gaziantep
Malatya
Diyarbakır
Kilis
Şanlıurfa
Adıyaman
Hatay
Osmaniye
Adana
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