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Haberler Eğitim Haberleri GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI! KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023-24? e-Devlet sorgulama ekranı (turkiye.gov.tr)

GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI! KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023-24? e-Devlet sorgulama ekranı (turkiye.gov.tr)

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI! KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023-24? e-Devlet sorgulama ekranı turkiye.gov.tr

"KYK yurt sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YKS tercih sonuçlarına göre yaşadıkları il dışında üniversite okuyacak olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunmuştu. KYK yurt sonuçları için geri sayım başlamış durumda. İşte, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı 2023!

KYK yurt sonuçları son dakika açıklaması öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. YKS tercih sonuçlarına göre yaşadıkları il dışında üniversite okuyacak olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunmuştu. KYK yurt sonuçları için geri sayım başladı. İşte, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı 2023!

KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?

2 Eylül itibarıyla KYK yurt başvuru işlemleri tamamlandı. Sıra sonuç adımında. Yurda kayıt hakkı kazananların belli olacağı sonuçların e-devlet üzerinden açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGUALMA EKRANI!

GSB SON DUYURULAR

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçları yapılacak kontrol işlemleri ardından yetkililer tarafından en kısa sürede açıklanması planlanıyor.

Kontrol sürecinin en az iki hafa sürmesi planlanan süreçte KYK yurt başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek.

KİMLERDEN KYK YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK?

GSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yurt ücreti alınmayacak öğrenciler şöyle;

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NEDİR?

Yurt tipleri, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi konularda değişiklik göstermektedir.

Daha fazla kişi sayısına sahip odaları bulunan yurtlar bu anlamda daha düşük ücretle fiyatlandırılıyor. Ancak yeni yapılan az kişili odalar ve tuvalet banyo barındıranlar 5. ve 6. tip yurtlarda görülüyor.

2023-2024 KYK YURT FİYATLARI

2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:

TİP 1: 345 ₺

TİP 2: 405 ₺

TİP 3: 405 ₺

TİP 4: 480 ₺

TİP 5: 510 ₺

TİP 6: 570 ₺

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