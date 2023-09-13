GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI! KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023-24? e-Devlet sorgulama ekranı (turkiye.gov.tr)
"KYK yurt sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YKS tercih sonuçlarına göre yaşadıkları il dışında üniversite okuyacak olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunmuştu. KYK yurt sonuçları için geri sayım başlamış durumda. İşte, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı 2023!
KYK yurt sonuçları son dakika açıklaması öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. YKS tercih sonuçlarına göre yaşadıkları il dışında üniversite okuyacak olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunmuştu. KYK yurt sonuçları için geri sayım başladı. İşte, KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı 2023!
KYK YURT BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?
2 Eylül itibarıyla KYK yurt başvuru işlemleri tamamlandı. Sıra sonuç adımında. Yurda kayıt hakkı kazananların belli olacağı sonuçların e-devlet üzerinden açıklanması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGUALMA EKRANI!
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçları yapılacak kontrol işlemleri ardından yetkililer tarafından en kısa sürede açıklanması planlanıyor.
Kontrol sürecinin en az iki hafa sürmesi planlanan süreçte KYK yurt başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek.
KİMLERDEN KYK YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK?
GSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yurt ücreti alınmayacak öğrenciler şöyle;
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NEDİR?
Yurt tipleri, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi konularda değişiklik göstermektedir.
Daha fazla kişi sayısına sahip odaları bulunan yurtlar bu anlamda daha düşük ücretle fiyatlandırılıyor. Ancak yeni yapılan az kişili odalar ve tuvalet banyo barındıranlar 5. ve 6. tip yurtlarda görülüyor.
2023-2024 KYK YURT FİYATLARI
2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:
TİP 1: 345 ₺
TİP 2: 405 ₺
TİP 3: 405 ₺
TİP 4: 480 ₺
TİP 5: 510 ₺
TİP 6: 570 ₺
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI! KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023-24? e-Devlet sorgulama ekranı (turkiye.gov.tr)
- Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı hangi telefonlarda geçerli? İşte markalar...
- DGS EK TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | ÖSYM DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması...
- Açık Lise geçiş şartları 2023 | Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
- GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- İŞKUR'dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...
- Emekliye Ocak zammında %37.76'lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!
- iPhone 15 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone 15 Pro Max Özellikleri ve fiyatı
- 22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!
- KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları
- DHMİ en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını ilan etti! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları bu sene ne zaman başlayacak?