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En iyi online İngilizce kursu hangisi?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.12.2022
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En iyi online İngilizce kursu hangisi?

Online İngilizce kurslarında yabancı dil öğrenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son yapılan araştırmalara göre dünyada neredeyse her 5 insandan biri İngilizce konuşma becerisine temel düzeyde sahip ve bu sayı her geçen gün artıyor. İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber globalleşen dünyanın hem iş hem eğitim alanlarında İngilizce becerisi insana sayısız fırsatlar yaratıyor.

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