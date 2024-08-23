ELEV Eğitim Vakfı Okulları ve Türk Eğitim Derneği arasında önemli anlaşma: Misyonumuz yenilikçi ve araştırmacı öğrenciler yetiştirmek
Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği arasında akreditasyon ve danışmanlık alanında yeni bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı. Törende konuşan Dr. Erkan Şahin Türk Eğitim Derneği'nin Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğuna vurgu yaparken, misyonlarının evrensel değerlere bağlı, yenilikçi, araştırmacı ve eleştirel düşünme becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizdi.
Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ve Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık İş Birliği Toplantısında konuşan Dr. Erkan Şahin önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BİRİ"
Türk Eğitim Derneği'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1928 yılında kurulduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Şahin, derneğin Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olduğunun altını çizdi.
ÇOK SAYIDA BAŞARILI PROJEYE İMZA ATILDI
Derneğin kurulduğu ilk günden bu yana eğitimde kaliteyi ve eşitliği sağlamak amacıyla birçok başarılı projeye imza atmış, sayısız öğrencinin hayatına dokunduğunu vurgulayan Şahin "TED'in temel değerleri arasında yer alan "Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık," "Eğitimde Mükemmeliyet," "Fırsat Eşitliği" ve "Toplumsal Sorumluluk" ilkeleri, bugün bizlerin de Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları olarak benimsediğimiz ve üzerine inşa ettiğimiz değerlerdir." ifadelerini kullandı.
İşte Dr.Erkan Şahin'in konuşması:
Bizler ELEV Eğitim Vakfı olarak, geleceğin liderlerini yetiştirme vizyonu ile yola çıktık. Eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil; aynı zamanda bireylerin topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olması ve dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemesidir.
Bu anlayışla öğrencilerimize,21. yüzyıl becerilerini kazandırırken, onların sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerine de büyük önem veriyoruz. Vizyonumuz, öğrencilerimizin analitik düşünebilen, yaratıcı, sorumluluk sahibi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Misyonumuz ise, evrensel değerlere bağlı, yenilikçi, araştırmacı ve eleştirel düşünme becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmektir.
Bugün burada gerçekleştirdiğimiz iş birliği, sadece bir eğitim iş birliği olmanın ötesinde, ülkemizin eğitim standartlarını yükseltmek ve Atatürk'ün "muasır medeniyetler seviyesine" ulaşma hedefini gerçekleştirme yolunda atılmış büyük bir adımdır. Atatürk, eğitimin bir milletin çağdaşlaşma yolundaki en önemli araç olduğunu her fırsatta vurgulamıştır. Biz de ELEV Eğitim Vakfı olarak, Atatürk'ün bu anlayışını rehber edinerek, öğrencilerimizi çağdaş ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye kararlıyız.
TED ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sadece öğrencilerimize sunduğumuz eğitim kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına da önemli bir adım olacaktır. TED'in sağladığı rehberlik ve akreditasyon hizmetleri, bizlerin eğitim anlayışını ve uygulamalarını daha da ileriye taşıyacaktır.
Değerli misafirler, eğitim bir milletin geleceğe güvenle bakabilmesi için en güçlü temeldir. Bizler, ELEV Eğitim Vakfı olarak bu temeli sağlamlaştırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda, Türk Eğitim Derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden aldığımız güçle, daha da büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır.
Son olarak, bu iş birliğinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Sayın Genel Başkanımız Selçuk PEHLİVANOĞLU'nun nezdinde TED'in tüm değerli yöneticilerine ve burada bulunan siz kıymetli misafirlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hep birlikte, Türkiye'nin eğitim geleceğini daha parlak bir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.
Atatürk'ün şu sözleri ile konuşmamı sonlandırmak istiyorum: "Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder." Bizler, bu bilinçle, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacak nesiller yetiştirme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz.
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