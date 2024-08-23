ELEV Eğitim Vakfı Okulları ve Türk Eğitim Derneği arasında önemli anlaşma: Misyonumuz yenilikçi ve araştırmacı öğrenciler yetiştirmek

İşte Dr.Erkan Şahin'in konuşması:

Bizler ELEV Eğitim Vakfı olarak, geleceğin liderlerini yetiştirme vizyonu ile yola çıktık. Eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil; aynı zamanda bireylerin topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olması ve dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemesidir.

Bu anlayışla öğrencilerimize,21. yüzyıl becerilerini kazandırırken, onların sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerine de büyük önem veriyoruz. Vizyonumuz, öğrencilerimizin analitik düşünebilen, yaratıcı, sorumluluk sahibi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Misyonumuz ise, evrensel değerlere bağlı, yenilikçi, araştırmacı ve eleştirel düşünme becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmektir.

Bugün burada gerçekleştirdiğimiz iş birliği, sadece bir eğitim iş birliği olmanın ötesinde, ülkemizin eğitim standartlarını yükseltmek ve Atatürk'ün "muasır medeniyetler seviyesine" ulaşma hedefini gerçekleştirme yolunda atılmış büyük bir adımdır. Atatürk, eğitimin bir milletin çağdaşlaşma yolundaki en önemli araç olduğunu her fırsatta vurgulamıştır. Biz de ELEV Eğitim Vakfı olarak, Atatürk'ün bu anlayışını rehber edinerek, öğrencilerimizi çağdaş ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye kararlıyız.