Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline hazırlanıyor. 20 Ocak Cuma günü son ders zili çalacak ve öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacak. Karne dağıtımı öncesi son haftada en çok merak edilenlerden biri de e-Okul not bilgisi ekranı oldu. Öğrencilere ait birçok bilginin yer aldığı e-Okul üzerinden not, devamsızlık gibi birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Peki, e-Okul Not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul VBS 1. dönem karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

E-OKUL NOT GİRİŞİ KAPANDI MI?

Birinci dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından not girişleri e-Okul sistemine eklendi. Cuma günü dağıtılacak karne öncesinde e-Okul'a not girişleri tamamlandı.