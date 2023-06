e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak 2023? e-Okul not girişi son gün ne zaman? e-okul.meb.gov.tr

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?



VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran 2023'ten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.