e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak 2023? e-Okul not girişi son gün ne zaman? e-okul.meb.gov.tr
"e-okul ne zaman kapanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Karnelerin alınmasına günler kala öğrenci ve veliler, e-Okul VBS sistemini ziyaret ediyor. e-Okul sistemine girilen dönem sonu notları, yazılı ve sözlü sınav notları ile öğrencilerin devamsızlık durumu gibi bilgiler görüntülenebiliyor. Peki, e-okul not girişi kapandı mı? e-okul ne zaman kapanıyor? İşte cevabı...
Yaz tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci karnelerine kavuşmak için gün sayarken, e-Okul VBS sisteminin öğrenci ve öğretmenlere kapanacağı tarih merak ediliyor. Peki, "2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi kapandı mı?" İşte e-Okul VBS sisteminin kapanacağı tarih...
E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?
VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran 2023'ten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?
İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.
E-OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
E-okul VBS'ye giriş yapabilmek için öğrenciye ait bilgilerin bilinmesi gerekiyor. E-okul giriş ekranında öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve okul numarası girildikten sonra doğrulama ekranı çıkıyor. Bu ekranda öğrencinin doğum tarihi, günü, eğitim alınan şube, doğum yeri vb. bilgiler girilerek sisteme giriş yapılıyor.
Sol bölümde bulunan menü aracılığıyla öğrenciler ve veliler not bilgisi, devamsızlık durumu, daha önceki yıllarda alınan belgeler ve diğer birçok bilgiye erişim sağlanabilir.
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