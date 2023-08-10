10 Ağustos 2023, Perşembe
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Dünyanın en saygın İngilizce yeterlilik testi TOEFL iBT’nin süresi 2 saatin altına indi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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Dünyanın en saygın İngilizce yeterlilik testi TOEFL iBT’nin süresi 2 saatin altına indi

160 ülkede 12 binden fazla üniversite ve kurum tarafından yaygın olarak tercih edilen TOEFL iBT® testinde geçtiğimiz günlerde heyecan verici değişiklikler yapıldı ve test süresi iki saatten az olacak şekilde kısaltıldı.

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