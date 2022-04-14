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Dore Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Avcu: Akdeniz bölgesinin en büyük eğitim zinciri olacağız

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Dore Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Avcu: Akdeniz bölgesinin en büyük eğitim zinciri olacağız

İstanbul'daki kampüslerinde gösterdiği başarılar ile 4. yılına giren ve pandemi sonrasında da yatırımlarına son sürat devam ettiğini ileten Dore Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Avcu sözlerine şöyle devam etti; “Dore Okulları olarak, Antalya'da kurduğumuz 5442 metrekare alan içerisinde bulunan 35 derslik ile 850 öğrenci kapasiteli okulumuzda önümüzdeki Eylül ayında eğitim-öğretime başlamayı planlıyoruz. Okulumuzun Türkiye genelindeki en büyük kampüsü olan Muratpaşa Kampüsünde, Akademi Anadolu Lisesi yer alacak. En çok dikkat ettiğimiz nokta ise hocalarımızın güçlü akademik kariyerlerinin öğrencilerimiz üzerinde verimli olmasını sağlamak ve öğrencilerimizin 6 yabancı dilini geliştirecek fiziksel imkanlarımızı doğru kullanmak. Muratpaşa Kampüsümüzde, fen ve teknoloji laboratuvarları, görsel sanatlar ve müzik sınıfları, teknoloji ve bilgisayar odaları, tiyatro, drama ve jimnastik salonları ile 1500 metrekare kapalı ve açık spor salonları da yer alıyor. Amacımız daha sosyal ve daha donanımlı bireyler yetiştirmek.”

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