29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 2023 DGS tercih ekranı açıldı! ÖSYM AİS 2023 Dikey Geçiş Sınavı Tercih ekranı

2023 DGS tercih ekranı açıldı! ÖSYM AİS 2023 Dikey Geçiş Sınavı Tercih ekranı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
ABONE OL
2023 DGS tercih ekranı açıldı! ÖSYM AİS 2023 Dikey Geçiş Sınavı Tercih ekranı

Son Dakika! 2023 DGS tercih ekranı açıldı. Geçtiğimiz haftadan bu yana ÖSYM tarafından tercih ekranının açılmasını bekleyen adaylar 5 Eylül 2023 tarihine kadar tercihlerini tamamlayabilecek. İşte ÖSYM AİS 2023 Dikey Geçiş Sınavı Tercih ekranı…

Dikey Geçiş sınavı (DGS) başvuru ekranı açıldı. Geçtiğimiz hafta ÖSYM DGS sonuçlarını açıklamıştı. Öğrenciler ÖSYM tarafından açıklanan 29 Ağustos tarihini heyecanla odaklanmış ekranın saate odaklanmıştı. Önlisan programlarını 4 yıllık lisans seviyesine yükseltmek için bekleyen adayların beklediği an sonunda geldi. ÖSYM, ÖSYM AİS üzerinden 2023 DGS tercih ekranını açtı.

2023 DGS TERCİH EKRANI AÇILDI

ÖSYM 2023 DGS Tecih Ekranı ÖSYM ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bugün saat 15.45 itibari ile açtı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tercihlerini yapabilecek.

DGS TERCİH EKRANI

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2023 Dikey Geçiş Sınavı tercihi yapmak isteyen adaylar 05 Eylül 2023 tarihine kadar tercihlerini tamamlayabilecek ve değişiklik yapabilecek.

DGS 2023 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

2023 Dikey Geçiş SInavı Tercih kılavu ÖSYM üzerinden yayınladı. Tercih yapacak adaylar 5 Eylül tarihine kadar tercih kılavundan yararlanarak tercihlerini kolayca tamamlayabilecek.

DGS TERCİH KILAVUZU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA