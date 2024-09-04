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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS tercihleri başladı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 06:24 Güncelleme: 04.09.2024 06:29
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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS tercihleri başladı mı?

DGS sonuçları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 2 Eylül'de açıklanması beklenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hala erişime açılmazken adaylar son dakika duyuruları için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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