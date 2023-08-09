DGS ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2023 Dikey Geçiş Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sorgulama ekranı...

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi meraklı gözlerle araştırılıyor. Binlerce aday, ÖSYM'nin müjdeli haberi için sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle erken açıklanma ihtimali, adayların yoğun bir şekilde "DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?" sorusunu gündeme getirmelerine neden oluyor. İşte detayları...