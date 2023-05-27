DGS başvuru ekranı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?

DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı merak ediliyor. Mayıs ayının sonuna gelirken öğrenciler başvurulara ilişkin detayları araştırmaya başladı. Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek ön lisans eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak istiyorlar. Peki DGS başvuruları başladı mı, ne zaman?

2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre, önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.