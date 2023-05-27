27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri DGS başvuru ekranı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?

DGS başvuru ekranı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2023
ABONE OL
DGS başvuru ekranı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?

DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı merak ediliyor. Mayıs ayının sonuna gelirken öğrenciler başvurulara ilişkin detayları araştırmaya başladı. Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek ön lisans eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak istiyorlar. Peki DGS başvuruları başladı mı, ne zaman?

DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı merak ediliyor. Mayıs ayının sonuna gelirken öğrenciler başvurulara ilişkin detayları araştırmaya başladı. Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na girerek ön lisans eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak istiyorlar. Peki DGS başvuruları başladı mı, ne zaman?

2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre, önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

DGS başvuru ekranı açıldığında haberimize eklenecektir.

İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

DGS başvurusu ücreti henüz belli olmadı. Başvuruların ilk günü yayımlanacak kılavuz ile miktar belirlenecek.

2023 DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yayımlanacak.

DGS NE ZAMAN 2023?

DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

2023-DGS sonuçları sadece 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları 11 Ağustos günü adayların erişimine açılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA