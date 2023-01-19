Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? 5 gün devamsızlık yapan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? İlkokul, ortaokul, lise...

Bununla birlikte 1 dersi zayıf olan öğrenciler diğer dersleri ne kadar başarılı olursa olsun Takdir veya teşekkür belgesi alamaz. Aynı zamanda kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.