Depremzede öğrencilerden harç ücreti alınacak mı? 2.dönem kimler öğrenim ücreti ödemeyecek? YÖK son dakika açıklaması
YÖK son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim ve öğretimi de etkiledi. Türkiye genelindeki okullarda eğitime ara verilmiş, deprem bölgesinde de devamsızlık şartı kalkmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, son yaptığı açıklamasında depremzede öğrencilerin harçlarına ilişkin konuya değindi. Peki, Depremzede öğrencilerden harç ücreti alınacak mı? İşte, son dakika haberleri...
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan son dakika açıklama geldi. Ülkemizde yaşanan depremler eğitim ve öğretimi de etkiledi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. 2. dönemi uzaktan tamamlayacak olan üniversite öğrencilerinden depremden etkilenenler hakkında yeni karara varıldı. Peki, Üniversite öğrencilerinde harç ücreti alınacak mı? 2.dönem kimler öğrenim ücreti ödemeyecek? İşte, son dakika açıklamalar...
YÖK BAŞKAN ÖZVAR'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA
OHAL kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, depremzede Üniversite öğrencilerinden bahar yarıyılı için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını belirtti.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMEYECEK!
Erol Özvar, bu kapsamda ailesi veya kendisi OHAL illerinde ikamet eden ve devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile OHAL illerindeki devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceğini kaydetti. Özvar, katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti.
KATKI PAYI ÖĞRENİM ÜCRETİ NEDİR?
Katkı payı/öğrenim ücretleri; ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir.Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.
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