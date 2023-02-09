Deprem sonrası Sınavlar ertelenecek mi? YKS, DGS, KPSS, ALES ertelendi mi? 2023 ÖSYM sınav takvimi değişti mi?

Sınavlar ertelenecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Öğrenciler arama motorlarında ÖSYM tarafından sınav erteleme kararının alınıp alınmadığını merak ediyor. Tüm Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından 9 Şubat itibarıyla başlaması gereken YKS başvuruları başlamadı. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken erteleme kararının alınıp alınmadığı merak ediliyor. Peki deprem sonrası sınavlar ertelenecek mi? 2023 ÖSYM sınav takvimi değişti mi? İşte merak edilenler...