Deprem sonrası Sınavlar ertelenecek mi? YKS, DGS, KPSS, ALES ertelendi mi? 2023 ÖSYM sınav takvimi değişti mi?
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2023 YÖKDİL ve MSÜ sınavlarının ardından YKS, DGS, KPSS ve ALES sınavları için ne kararın çıkacağı merak ediliyor. Peki deprem sonrası sınavlar ertelenecek mi? 2023 ÖSYM sınav takvimi değişti mi?
Sınavlar ertelenecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Öğrenciler arama motorlarında ÖSYM tarafından sınav erteleme kararının alınıp alınmadığını merak ediyor. Tüm Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından 9 Şubat itibarıyla başlaması gereken YKS başvuruları başlamadı. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken erteleme kararının alınıp alınmadığı merak ediliyor. Peki deprem sonrası sınavlar ertelenecek mi? 2023 ÖSYM sınav takvimi değişti mi? İşte merak edilenler...
2023 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Üniversite sınavı başvuru tarihleri, henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınava başvuru işlemleri, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yıl 2023 sınav ve seçim tarihlerinin benzerlik göstermesi sonrası ÖSYM sınav takvimini geri çekmişti.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.
SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?
ÖSYM konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirisniz.
ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen illerde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı tanıdı yapılan açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Depremden etkilenen illerde evlerin aynı sıra çok sayıda okulda yıkıldı. ÖSYM'nin sınav takvimi hazırlıklarını depremi dikkate alarak yapması bekleniyor.
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