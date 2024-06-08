Bugün sınav var mı? Bu hafta sonu (8-9 Haziran) ne sınavı var?

8-9 Haziran 2024 sınav takvimi merakla bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek sınav uygulamaları için hazırlıklar tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sonu, orta son sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavı gerçekleştirilmişti. Bu hafta ise lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak. Adaylar, bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar ve detayları...

Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları uygulanacak. İşte, 8-9 Haziran 2024 sınav takvimi ve adayların dikkat etmesi gerekenler: