BİLSEM taban puanları 2022: BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç? BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek-Resim-Müzik alanları...

13 MAYIS'TA AÇIKLANAN BİLSEM 2022 TABAN PUANLARI

1. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 380, Resim Yetenek Alanı için 90, Müzik Yetenek Alanı için ise 85 olarak açıklandı

2. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 410, Resim Yetenek Alanı için 90, ve Müzik Yetenek Alanı için 85 olarak duyuruldu