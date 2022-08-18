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BİLSEM sonuçları 2022: 19 Ağustos TC ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 18.08.2022
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BİLSEM sonuçları 2022: 19 Ağustos TC ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı BİLSEM mülakat sonuçları geride kaldı. Adaylar bu aşamanın ardından kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenecekler. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak BİLSEM mülakat sonuçları için beklenen tarih geldi. BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 13 Haziran'da başladı ve 12 Ağustos'ta sona erdi. Adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları için araştırmalar hız kazandı. BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 13 Haziran'da başladı ve 12 Ağustos'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildi. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar

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