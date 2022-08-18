BİLSEM sonuçları 2022: 19 Ağustos TC ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak BİLSEM mülakat sonuçları için beklenen tarih geldi. BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 13 Haziran'da başladı ve 12 Ağustos'ta sona erdi. Adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?