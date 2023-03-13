BİLSEM sonuç duyurusu geldi! Bireysel değerlendirme ne zaman? meb gov. tr BİLSEM sınav sonuçları 2023
BİLSEM sınav sonuçlarına ilişkin gelişmeler sıklıkla araştırılıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilerin becerilerini daha da geliştirmelerine olanak sağlıyor. Peki 2023 BİLSEM sonuçları ne zaman? Bireysel değerlendirme hangi tarihte gerçekleştirilecek?
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 2023 BİLSEM takvimi ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sonuç ve değerlendirme sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte 2023 BİLSEM sınav ve bireysel değerlendirmelere ilişkin tüm detaylar...
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM ÖĞRENCİ 2023 TAKVİMİ
Takvim değişmeden önce MEB BİLSEM sınav tarihlerini duyurmuştu. Söz konusu sınav takvimi şöyleydi;
13 Şubat BİLSEM sınavı
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023
İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023
İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
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- BİLSEM sonuç duyurusu geldi! Bireysel değerlendirme ne zaman? meb gov. tr BİLSEM sınav sonuçları 2023
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