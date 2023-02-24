BİLSEM SINAV TARİHİ 2023 | BİLSEM sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Öğrenci seçme takvimi! 1.sınıf, 2.sınıf...
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle BİLSEM sınavının ertelenip, ertelenmeyeceği merak ediliyor. Yaşanan depremlerin ardından birçok sınav ertelendi. Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan e-sınavları ile Bilim ve Sanat Merkezleri sınavlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, BİLSEM sınavı ertelendi mi, ne zaman? İşte, detaylar...
"BİLSEM sınavı iptal mi oldu, ne zaman yapılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Depremler nedeniyle eğitim-öğretimde değişiklikler yaşandı. 18-19 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan 2023 BİLSEM sınavının ertelenip ertelenmediği öğrencielr tarafından merak ediliyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman? İşte, konuya dair detaylar...
BİLSEM SINAVI 2023 NE ZAMAN?
MEB duyurusuna göre Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde 13 Şubat 2023 tarihine ertelendi. Öte yandan bu süreçte, tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecek. Alınan kararlar çerçevesinde ayrıca, söz konusu illerde 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarının sınavları, 13 Şubat 2023 tarihine kadar ertelendi.
Diğer yandan, 7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları, afet bölgesindeki illerde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi.
BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ 2023
Takvim değişmeden önce MEB BİLSEM sınav tarihlerini duyurmuştu. Söz konusu sınav takvimi şöyleydi;
13 Şubat BİLSEM sınavı
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023
İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023
İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs 2023
28 Temmuz 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023
Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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