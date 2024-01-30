BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2023-2024 | MEB BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM sınavları ve başvuru tarihlerini resmi olarak duyurdu. Bu sınavlar, öğrencilerin yeteneklerine göre değerlendirilerek, katıldıkları sınavlarda MEB tarafından sağlanan desteklerden faydalanmalarını sağlayacak. Peki BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? İşte detaylar...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?