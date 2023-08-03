BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023 | BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı! meb.gov.tr
"Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 28 Temmuz 2023 tarihinde sona eren bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. İşte BİLSEM sınav sonucu öğrenme ekranı ve giriş belgeleri hakkında merak edilenler...
"BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 28 Temmuz'da sona eren bireysel değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oluyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı...
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında tamamlandı.
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM mülakat sonuçları 4 Ağustos'ta ilan edilecek.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
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- BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023 | BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı! meb.gov.tr
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