AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören öğrenciler sınava 13-14 Kasım'da güz dönemi vize sınavına katıldılar. Sınav notlarını merak eden öğrenciler AUZEF'ten gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçlar için heyecan arttı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AUZEF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13-14 Kasım'da gerçekleştirilen vize sınavının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların 2 hafta içerisinde erişime açıldığı görülüyor.

Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.