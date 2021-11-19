AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum...
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı 13-14 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce öğrenci heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören öğrenciler sınava 13-14 Kasım'da güz dönemi vize sınavına katıldılar. Sınav notlarını merak eden öğrenciler AUZEF'ten gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçlar için heyecan arttı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
AUZEF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13-14 Kasım'da gerçekleştirilen vize sınavının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların 2 hafta içerisinde erişime açıldığı görülüyor.
Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
SINAV HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR
• Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrenciler sınavlara ayrı salonda alınacaklar.
• Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.
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