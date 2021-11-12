AUZEF AKSİS giriş: 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF vize sınavı giriş yerleri sorgulama...
AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınava girecek öğrencilerin merakla bekledikleri sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınava girecekleri yer bilgisini öğrenen adaylar, sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurarak sınava katılabilecekler. Peki, 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AUZEF AKSİS giriş ile AUZEF vize sınavı giriş yerleri sorgulama...
AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Binlerce öğrencinin uzun süredir hazırlandığı vize sınavı başlıyor. 13-14 Kasım tarihlerinde uygulanacak güz dönemi vize sınavı için hazırlıklar tamamlanırken, gözler öğrencilerin sınava girecekleri yer bilgisine çevrildi. İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından sınav giriş belgesi ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, AUZEF AKSİS giriş ile 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavı giriş yerleri, İstanbul Üniversitesi'nin auzefsinav.istanbul.edu.tr/login internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini çıktı olarak alabilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sınav giriş belgesi görüntüleme sayfasına ulaşabilirsiniz.
AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 AUZEF Güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
SINAV HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR
• Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrenciler sınavlara ayrı salonda alınacaklar.
• Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.
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