Ara tatil başlıyor... MEB 2021 Kasım ara tatili ayın kaçında? Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak?
Okullarda ara tatil ne zaman yapılacak? Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle bugün tatil yapan öğrenciler hafta sonu tatili ile birlikte üç gün tatil yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Tatil mutluluğu yaşayan öğrenciler bir yandan da ara tatil takvimini araştırmaya başladı. MEB ise yayımladığı takvim ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, ara tatil kaç gün olacak? MEB 2021 Kasım ara tatili ayın kaçında? Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Kasım ara tatili ne zaman yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla bugün tatil yapan öğrenciler şimdi de ara tatil dönemini beklemeye başladı. Kasım ayına girmemize kısa süre kala ara tatil hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, ara tatil kaç gün olacak? MEB 2021 Kasım ara tatili ayın kaçında? Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?
Kasım ayında gerçekleştirilen ilk ara tatil için geri sayım başladı. 1 hafta yapılacak ara tatilin ilki 15 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün yapılacak ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatilie çıkacak.
"2 AY İÇİNDE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığınca Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu'nda düzenlenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin tanıtım töreninde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatıldığını ifade ederek, okullar arası imkan farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak bu projeyi himayelerine alan Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.
Ülkelerin kalkınmasında ve refah seviyesinin artmasında beşeri sermayenin kritik rol oynadığına işaret eden Özer, beşeri sermayenin niteliğinin artmasında da ana unsurun eğitim olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne kadar eğitimde devasa hamleler yapıldığının altını çizen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldı. Böylece eğitime erişim her kademede artırıldığı gibi kitleselleşmesi, yani toplumun her kesiminin kolaylıkla eğitime erişimi sağlandı. Örneğin, 2000 yılında yüzde 44 olan ortaöğretimde okullaşma oranı bugün yüzde 88'e ulaştı. Yükseköğretimde okullaşma oranı, 2000'li yıllarda yüzde 14 iken bugün yüzde 44'e ulaştı. Bu dönemde okullaşmanın artması ve eğitimde niteliğin iyileşmesi için öğretmen sayımız ortaöğretimde yaklaşık üç katına, ilköğretimde ise iki katına yükselmiştir. Bu artışlarla birlikte tüm öğretim kademelerimizde derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalarak ilk defa OECD ortalamalarını yakaladı.
2002 yılından bu yana yapılan devasa yatırımların neticelerini ve eğitimin kalitesine yansımalarını bugün eğitim göstergeleri üzerinden açık bir şekilde görebiliyoruz. Eğer eğitime son 19 yıldaki devasa yatırımlar yapılmasaydı bugün eğitimde kaliteyi konuşamazdık."
Eğitim sistemindeki bu devasa büyümenin, kaliteye rağmen değil, tam tersine kalite odaklı bir şekilde gerçekleştiğini belirten Özer, PISA ve TIMSS gibi uluslararası öğrenci başarı araştırmalarının sonuçlarının da eğitim sisteminde kalite artışlarını doğruladığını söyledi.
"Elbette daha yapacak çok işimiz var" diyen Özer, artık, Bakanlık olarak kalitenin sürekli artmasına ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine odaklandıklarını bildirdi.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HEDEFLERİ
Eğitimde fırsat eşitliğinde oldukça kritik olan okul öncesi eğitime erişimde Emine Erdoğan'ın himayeleri ve destekleri ile yeni bir seferberlik başlattıklarını kaydeden Özer, "2022 yılı sonunda 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'lere çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için tüm planlamalarımızı, bütçe ayarlamalarımızı yaptık." dedi.
Bu doğrultuda yakın zamanda ilk adımı attıklarını ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattıkları "İstanbul'da 100 Anaokulu Yapım Projesi"nin başarılı şekilde devam ettiğini aktaran Özer, konuşmasının bu bölümünde "100" ifadesi yerine dili sürçerek "1000" ifadesini kullandı. Özer'in, bu sırada "1000 değil, 100, Allah söyletti" şeklindeki sözleri de salondakileri gülümsetti. Bakan Özer, "750 anaokulu hedefliyorduk, inşallah 750 hedefini de 1000'e tamamlama olarak gerçekleşecek." sözlerini sarf etti.
"KİTAP İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIMIZ DESTEK VERECEK"
Mahmut Özer, okullar arası imkan farklılıklarını da azaltacaklarını belirterek, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'nin de bu amaçla başlattıkları çok önemli bir proje olduğunu vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Özer, şu bilgileri verdi:
"Proje kapsamında, okullarımızdaki mevcut kütüphaneleri yenileyecek ve güncelleyeceğiz. Ayrıca, kütüphanesi olmayan okullarımıza da yeni kütüphane yapacağız. İki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzdan kütüphanesiz okul kalmayacak. Gerekli tüm kaynakları, bugün itibarıyla okullarımıza aktarmış bulunuyoruz. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projemiz ile amacımız, öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamaktır. Ülkemiz münevverlerinden Cemil Meriç'in de ifade ettiği gibi 'Kitaplar, istikbale yollanan birer mektuptur'. Güncelleyeceğimiz veya yeni yapacağımız kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarının karşılanmasına Kültür ve Turizm Bakanlığımız destek verecek."
Özer, projeye katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarını sundu ve projenin çocuklara hayırlı olmasını diledi.
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