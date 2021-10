Ara tatil başlıyor... MEB 2021 Kasım ara tatili ayın kaçında? Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne kadar eğitimde devasa hamleler yapıldığının altını çizen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldı. Böylece eğitime erişim her kademede artırıldığı gibi kitleselleşmesi, yani toplumun her kesiminin kolaylıkla eğitime erişimi sağlandı. Örneğin, 2000 yılında yüzde 44 olan ortaöğretimde okullaşma oranı bugün yüzde 88'e ulaştı. Yükseköğretimde okullaşma oranı, 2000'li yıllarda yüzde 14 iken bugün yüzde 44'e ulaştı. Bu dönemde okullaşmanın artması ve eğitimde niteliğin iyileşmesi için öğretmen sayımız ortaöğretimde yaklaşık üç katına, ilköğretimde ise iki katına yükselmiştir. Bu artışlarla birlikte tüm öğretim kademelerimizde derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalarak ilk defa OECD ortalamalarını yakaladı.