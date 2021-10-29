Ara tatil başlıyor... MEB 2021 Kasım ara tatili ayın kaçında? Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak?

2002 yılından bu yana yapılan devasa yatırımların neticelerini ve eğitimin kalitesine yansımalarını bugün eğitim göstergeleri üzerinden açık bir şekilde görebiliyoruz. Eğer eğitime son 19 yıldaki devasa yatırımlar yapılmasaydı bugün eğitimde kaliteyi konuşamazdık."

Eğitim sistemindeki bu devasa büyümenin, kaliteye rağmen değil, tam tersine kalite odaklı bir şekilde gerçekleştiğini belirten Özer, PISA ve TIMSS gibi uluslararası öğrenci başarı araştırmalarının sonuçlarının da eğitim sisteminde kalite artışlarını doğruladığını söyledi.

"Elbette daha yapacak çok işimiz var" diyen Özer, artık, Bakanlık olarak kalitenin sürekli artmasına ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine odaklandıklarını bildirdi.