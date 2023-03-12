AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2023 | MEB Açık Lise sınavları hangi tarihte gerçekleşecek? Online mı, yüz yüze mi?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) üzerinden eğitimini tamamlayan binlerce öğrenci sınav tarihlerini araştırmaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıtları hala sürerken bir yandan da sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL son gelişmeler...
AÖL sınav takvimi belli oldu mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Lise eğitimini açıktan tamamlamayı tercih eden öğrenciler 2022-2023 yılı 2. dönem takviminin detaylarını araştırıyor. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
AÖL KAYIT İŞLEMLERİ UZATILDI!
Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2. dönem ilk kayıt işlemleri ve kayıt yenileme tarihlerini uzattı.
Bu anlamda Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler de 3 Nisan'a kadar sınav ve kayıt ücretini yatırarak ilk kayıt işlemini gerçekleştirebilir.
2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 sınav uygulama takvimini henüz yayınlamadı. Dolayısıyla Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri belli olmadı. Ancak kayıt işlemini yapmayan öğrenciler sınavlara katılamayacak.
AÖL 2. dönem sınavlarının kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılması bekleniyor. Kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihinde son bulacağı için sınavların Nisan-Mayıs ayları içerisinde düzenlenmesi bekleniyor.
Konuya ilişkin tarihler MEB tarafından duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.
SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
AÖL 2. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Şu ana kadar sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili henüz yeni bir detay paylaşılmadı. Sınav takviminin belli olmasıyla sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı duyurulacak.
1. dönemde gerçekleştirilen sınavlar online olarak yapılmıştı. Bu bağlamda 2. dönemki sınavların da online olarak yapılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili tüm güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.
AÖL SINAV ÜCRETİ KAÇ TL?
Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.
SINAVLAR NASIL YAPILIR?
MEB AÖL sınavlarına kayıt işlemini tamamlayamayan öğrenciler giremez. Sınavlarda öğrencilere 20 soru sorulu ve 25 dakika sınav süresi verilir.
Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden yapılır. Bakanlıkça ilan edilen sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir.
Bu notun alını alan adaylar başarısız olur. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru cevabı etkilemez.
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- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2023 | MEB Açık Lise sınavları hangi tarihte gerçekleşecek? Online mı, yüz yüze mi?
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