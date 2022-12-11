11 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! Anadolu Üniversitesi AÖF soruları açıklandı mı? AÖF sınavı cevap anahtarı nereden öğrenilir?

AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! Anadolu Üniversitesi AÖF soruları açıklandı mı? AÖF sınavı cevap anahtarı nereden öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022
ABONE OL
AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! Anadolu Üniversitesi AÖF soruları açıklandı mı? AÖF sınavı cevap anahtarı nereden öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınavları 11 Aralık 2022 tarihinde sona erdi. AÖF güz dönemi vize sınavlarının bitişiyle birlikte soru ve cevap anahtarı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2022-2023 AÖF sınav soruları ve cevapları PDF indir ekranı…

AÖF sınavının ardından sınava katılım sağlayan öğrenciler soru ve cevap anahtarını sorgulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları, 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapıldı. Söz konusu sınavın ardından ders puanlarını hesaplamak isteyen binlerce öğrenci, cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Önceki dönemlerde AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

AÖF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize soruları ve cevap anahtarı için tarih verilmedi. Soruların 3 gün içinde paylaşılması bekleniyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA