AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! Anadolu Üniversitesi AÖF soruları açıklandı mı? AÖF sınavı cevap anahtarı nereden öğrenilir?

AÖF sınavının ardından sınava katılım sağlayan öğrenciler soru ve cevap anahtarını sorgulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları, 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapıldı. Söz konusu sınavın ardından ders puanlarını hesaplamak isteyen binlerce öğrenci, cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Önceki dönemlerde AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

AÖF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ