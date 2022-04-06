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AÖF sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınav sonucu nasıl, nereden öğrenilir?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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AÖF sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınav sonucu nasıl, nereden öğrenilir?

Üniversite eğitimini açık öğretim olarak okuyan binlerce kişi AÖF sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde uzaktan eğitim görenler 2-3 Nisan tarihlerinde bahar dönemi vize sınavlarına katılarak ter döktü ve sonrasında gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Soru ve cevaplar henüz yayımlanmadı, peki konuya dair açıklama geldi mi? AÖF bahar dönemi vize sınav sonucu nasıl, nereden öğrenilir?

Ülke genelinden binlerce öğrenci AÖF sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınav sonucu nasıl, nereden öğrenilir? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapar oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF bahar dönemi vize sınav sonucu için heyecan dolu geri sayım başladı. Peki sonuçlar için tarih verildi mi, işte detaylar...

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz haftarda yayınladığı takvim ile AÖF sınav tarihlerini duyrumuştu. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı, açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

FF olan derslerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

35 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak

belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

Örnek vermek gerekirse:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.

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