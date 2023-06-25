AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ! Anadolu Üniversitesi yaz okulu ücreti 2023!

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Sınavın yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı.