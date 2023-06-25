AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ! Anadolu Üniversitesi yaz okulu ücreti 2023!
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri arama motorlarında hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi daha önce yaz okuluna ilişkin kayıtların alınacağı tarihleri duyurmuştu. Bu noktada öğrenciler, "2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...
"AÖF yaz okul online mı yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin AÖF 2022-2023 eğitim yılında başarısız oldukları dersler yaz okulunda telafi edilebilecek. AÖF bahar dönemi sınavları online olarak düzenlenmişti. Şimdi ise öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, AÖF yaz okulu hakkında detaylar...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek. Yedi haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Sınavın yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı.
Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR 2023?
AÖF Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür.
AÖF Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺375,00 öder.
AÖF Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺450,00 öder.
AÖF Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺525,00 öder.
AÖF Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺600,00 öder.
AÖF Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺675,00 öder.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır.
AÖF yaz okulu için ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07.07.2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, MasterChef Türkiye...
- Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 97. GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE! Ödül ne kadar olacak?
- LGS taban puanları yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak 2023? LGS İstanbul, Ankara, İzmir lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
- Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir? Peygamberimizin Kurban Bayramı Arefe duası! Arife günü çekilecek tesbihler-zikirler neler?
- Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
- YKS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- Aile Destek Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuçları belli oldu mu?
- Wagner kimdir, ne anlama geliyor? Wagner ordusu nedir, kimlerden oluşuyor?
- 2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...
- Asgari ücret zamlı yeni maaşlar ne zaman yatacak 2023? Asgari ücret zamlı maaşlar bayramdan önce yatacak mı?