AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı | 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 21-22 Ocak'ta gerçekleştirilen final sınavıan katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Güz dönemi final sınavının soru ve cevapları geçtiğimiz gün erişime açılmıştı. Peki, 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

21-22 Ocak'ta yapılan AÖF final sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre, sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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