AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2024 bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri için araştırmalarına başladı. Güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, öğrenciler yeni dönem kayıtlarına odaklanarak gelecek akademik süreçlerini planlamaya başladılar. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2024 bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme kılavuzunu yayınladı. Güz dönemi final sınavlarının başarıyla tamamlanmasının ardından öğrenciler, heyecanla yeni dönem kayıt tarihleri ve ders ekleme takvimini sorguluyor. Açıköğretim sistemi, öğrencilere esneklik ve uzaktan eğitim avantajları sunarken, kayıt yenileme süreci de bu sistemin önemli bir ayağını oluşturuyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2024 bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?
2024 BAHAR DÖNEMİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri için duyuru yayınlandı.
Yapılan açıklamaya göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.
GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.
GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.
GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 11 Şubat 2024 tarihi saat 22.30'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.
11 Şubat 2024 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.
Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.
ÖDEME YÖNTEMLERİ
Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM'den Ödeme(Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
Ödemeler kayıt tarihinin son günü saat 17:20'de sona erecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.
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- AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim 2024 bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
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