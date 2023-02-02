AÖF 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ | Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlıyor? 2023 AÖF Bahar dönemi sınav TAKVİMİ

AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Final sınav sonuçlarını öğrenen adaylar arama motorlarında "AÖF kayıt yenileme ne zaman?", "AÖF bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki 2023 AÖF bahar dönemi kayıtları hangi tarihte? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...