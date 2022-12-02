ALES/3 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022-ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ALES puanı kaç yıl geçerli?

Akademik kariyer sahibi olmak isteyenlerin girdiği ALES sınavı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Sınavda ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyorlar. ÖSYM tarafından ALES/3 sınavının kasım ayında gerçekleştirildi. Peki 2022-ALES/3 sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak? ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES 3 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ALES/3 sınavı 20 Kasım'da uygulandı. Akdemik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınav sonuçları ise 9 Aralık günü açıklanacak. 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u erişime açılmıştı.