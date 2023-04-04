ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2023 ALES/1 sınav tarihi!
ALES sınavına sayılı günler kala adaylar sınav yerlerini öğrenmek için detayları araştırmaya başladı. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken arama motorlarında "ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?", "ALES giriş belgesi nereden alınır?" sorusunun cevabını araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
ALES sınavına sayılı günler kala adaylar sınav yerlerini öğrenmek için detayları araştırmaya başladı. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken arama motorlarında "ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?", "ALES giriş belgesi nereden alınır?" sorusunun cevabını araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
ÖSYM ALES 1 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES sınav giriş yerleri ve sınav belgesi henüz adaylarla paylaşılmadı. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Bu bilgilere göre ALES sınav yerlerinin 6 Nisan'da yayımlanması bekleniyor.
ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için giriş yerleri belli olunca adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini de alabilecekler. Adayların belgeler yayımlandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor.
👉ALES/1 sınav yerleri henüz açıklanmadığı için giriş belgelerine erişim açılmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde aşağıdaki linkten giriş belegenize ulaşabilirsiniz.
2023-ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre ALES 1 sınavı 16 Nisan'da gerçekleştirilecek. Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
16 Nisan'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları, 10 Mayıs tarihinde açıklanacak.
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- ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2023 ALES/1 sınav tarihi!
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