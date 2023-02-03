Açık Lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2022-2023 Yılı AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? MEB açık lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem kayıtlarına dair detaylar öğrenciler tarafından araştırılıyor. Lise eğitimini açıktan tamamlayan ya da açığa aldırmak isteyen binlerce öğrenci kayıt yenileme zamanını yakından takip ediyor. Peki Açık Lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
AÖL kayıt yenileme dönemi arama motorlarında sıklıkla sorgulatılıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler, "Açık Lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman?" " AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki MEB açık lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacaktır.
KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.
İlk kayıt için yatırılan sınav katılım ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav katılım ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)
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