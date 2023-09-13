Açık Lise geçiş şartları 2023 | Açık Öğretim Lisesi’ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?

Resmi Gazete'de yayımlanan güncellemeye göre, açık liseye yönetmelik kapsamında özel durumlar dışında geçiş izni verilmeyeceği duyuruldu. Bu karar, birçok kişi tarafından "açık liseye geçiş neden kaldırıldı?" sorularını gündeme getirdi. İşte son gelişmeler...

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?

Açık liseye geçişlere kısıtlama getirildi. Yönetmeliğe göre istisnai durumlar dışında açık liseye geçiş yapılamayacak.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ NEDEN KALDIRILDI?

Orta öğrenim süresince hazırlık sınıfı hariç sınıf tekrarı en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.

AÇIK LİSEYE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı. Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

50 BAŞARI PUANI SINIF GEÇMEK İÇİN YETERLİ OLMAYACAK

Bakanlık, yönetmelik ile liselerde sınıf geçme maddelerinde çok önemli bir dizi düzenleme daha yaptı. Buna göre, daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak.

Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yılsonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.