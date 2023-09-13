Açık Lise geçiş şartları 2023 | Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, açık liseye geçişle ilgili önemli bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Yayımlanan bilgilere göre, açık liseye geçişte getirilen kısıtlamaların arasında milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınlarına özel bir muafiyet tanındı. İşte detayları...
Resmi Gazete'de yayımlanan güncellemeye göre, açık liseye yönetmelik kapsamında özel durumlar dışında geçiş izni verilmeyeceği duyuruldu. Bu karar, birçok kişi tarafından "açık liseye geçiş neden kaldırıldı?" sorularını gündeme getirdi. İşte son gelişmeler...
AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?
Açık liseye geçişlere kısıtlama getirildi. Yönetmeliğe göre istisnai durumlar dışında açık liseye geçiş yapılamayacak.
AÇIK LİSEYE GEÇİŞ NEDEN KALDIRILDI?
Orta öğrenim süresince hazırlık sınıfı hariç sınıf tekrarı en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.
AÇIK LİSEYE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE
Bakanlığın yeni düzenlemesiyle örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı. Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.
50 BAŞARI PUANI SINIF GEÇMEK İÇİN YETERLİ OLMAYACAK
Bakanlık, yönetmelik ile liselerde sınıf geçme maddelerinde çok önemli bir dizi düzenleme daha yaptı. Buna göre, daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak.
Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yılsonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.
Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.
Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.
e-Okul sisteminde sorumluluk sınavlarına katılması gereken öğrencilerin bilgileri esas alınarak yapılan planlamalarda okuldan mezun olamayarak beklemeli durumdaki 12'nci sınıf öğrencileri ile devamsızlık tebligatı yapıldığı halde okula devam etmeyen öğrencilerin, sorumluluk sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar okul müdürlüğüne bildirimde bulunmaları halinde sorumluluk sınavı planına dahil edilecek.
Mesleki eğitim merkezinde sınıf tekrarı ve öğrenim hakkına ilişkin düzenleme yapıldı ve mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 11'inci sınıfta kalfalık belgesini almadan 12'nci sınıftaki ustalık eğitimine geçmemelerini temin etmek için düzenleme yapıldı.
Açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilecekler.
Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilecek, rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilecek. Toplam kredi itibarıyla ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılacak. Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmayacak.
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