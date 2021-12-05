Abdül Aziz Gürbüz’le eğitimde ezberleri bozan şifreli matematik

ABDÜL AZİZ GÜRBÜZ İLE ŞİFRELİ MATEMATİK SIRLARI

Matematik öğrencilerin en sevmediği derslerden biri olduğu için sıkıcı anlatmamak ve akıcı olmak önemlidir. Abdül Aziz Gürbüz, öğretmenlik hayatı boyunca, bir eğitimci olarak öğrencilerinin matematiği sevmesini ve geometriyi yaşam pratikleri üzerinden edinerek, bilgilerin kalıcı olmasını amaçlamıştır. Şifreli matematik sayesinde, öğrencilerin zihnindeki geleneksel eğitim kalıplarını kırarak, farklı öğrenme metotlarıyla kolay bir şekilde matematiği sevmelerine vesile olmuştur.

Matematiğin sırlarında, formüllerin sadece kalıplardan ibaret değil, yaşam pratikleri ve sayılar arasındaki beraberlikle eş değer olduğunu da göstermiştir. 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik öğretmenliğinden mezun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim (MEB) ile matematik öğretmenliği yapmaya devam etmiştir. Öğrencilerine matematiği sevdirmiş, kolay öğrenme yöntemleriyle eğitimlerinde başarılı olmalarını sağlamıştır.

ŞİFRELİ MATEMATİKLE ÖĞRENCİLER BAŞARIYA ADIM ATIYOR!

Çoğu öğrenci matematik konusunda özgüvensiz ve öğrenemeyeceğini düşünerek baştan kendini kısıtlamaya hazır. Bu konuda iyi bir gözlemci olan Abdül Aziz Gürbüz, öğrencileriyle akıcı ve etkili bir dil kullanarak şifreli matematik ile bağ kurmalarını sağlıyor. Matematiği bir oyunmuş gibi algılamalarını ve bu oyun üzerinden de kolay bir şekilde öğrenmelerini sağlayacak yaşam pratiklerinden de örnekler veriyor.

Matematiği yaşamın içinde değerlendirmek ve sayıların şifresini çözerek hareket etmek, formülleri ezberlemek yerine öğrenmeyi de beraberinde getiriyor. Abdül Aziz Gürbüz, eğitim hayatında yeni bir dönem başlatıyor.

HER SINAVA HAZIR MATEMATİK EĞİTİMLERİ

Youtube kanalı üzerinden de ücretsiz eğitimler vererek, 2019 yılında hazırladığı konu anlatımlı matematik kitabıyla, geometri ve matematik konu başlıklarına göre soru bankası da hazırlamıştır. Öğrencilerinin eğitimlerini alırken, matematiği sevmeleri ve yapamam, anlamadım ya da anlamıyorum gibi kalıplardan sıyrılarak aslında ne kadar kolay bir sisteme bağlı olduğunu gösteriyor. Teknolojiyi de yakından takip ederek, genç öğrencilerin teknolojiyle de matematiği sevmelerini ve öğrendikleri bilgileri yaşam pratiklerinde kullanabilmelerine yönelik ders programları hazırlıyor.